2019/08/25 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، ان الاخير وصل الى قيادة عمليات الانبار.وقال المكتب في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وصل الى قيادة عمليات الانبار”.واضاف ان “وزيري الدفاع والداخلية كانا برفقة عبد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يصل الى قيادة عمليات الانبار المركز الخبري الوطني.

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