2019/08/25 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مدونون شباب إندونيسيون من تحويل لعبة الفيديو المفضلة لديهم GTA‎ إلى الواقع بتصوير أحداثها فعليا على الأرض ونشرها في “يوتيوب”.ونشر مدونو قناة Mindplace Studio على “يوتيوب” فيديو جديدا لأبطال اللعبة “الخيالية” لكن بممثلين حقيقيين، حاكوا تفاصيل لعبة GTA المشهورة، وأعادوا صياغتها بشكل بارع بعد تصويرها في جاكرتا.ومنذ إطلاق الفيديو على قناة Mindplace Studio في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعبة GTA تحقق 6 ملايين مشاهدة بعد نقلها إلى الواقع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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