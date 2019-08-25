2019/08/25 | 10:59

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الجبهة التركمانية: القذائف التي طالت داقوق كانت تستهدف التركمان وعملية فرض القانون

يتبع ..........

بغداد اليوم _ متابعة

كشف مجلس مكافحة الفساد، الاحد (25 اب 2019)، عن تحويل ملفات محافظين سابقين من بينهم نواب حاليون الى القضاء فيما افصح لأول مرة عن عدد المطلوبيين العراقيين المضافين لنشرة الانتربول الحمراء.

وقال عضو المراقب في المجلس، سعيد ياس

بغداد اليوم - الأنبار

وصل رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الأحد (25 آب 2019) الى مقر قيادة عمليات الانبار بصحبة وزيري الدفاع والداخلية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، إن "عبد المهدي وصل

بغداد اليوم _ متابعة

علقت المودل جيهان هاشم، السبت (24 اب 2019)، على الصور التي نشرتها على "الانستغرام" والتي اثارت جدلا واسعا، فضلا عن رفع ديوان الوقف السني دعوى قضائية ضدها.

وقالت المودل في تدوينة على حسابها في "الانستغرام"،

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