2019/08/25 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اعتداء اسرائيلي جديد، سقطت طائرتا استطلاع معاديتان قرابة منتصف الليل على الأحياء المدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.وفي التفاصيل ، سقطت طائرة استطلاع معادية على أحد المباني في حي معوض بالضاحية الجنوبية، وبعد قرابة نصف ساعة جاءت طائرة استطلاع أخرى لتفقد مكان سقوط الأولى فسقطت بدورها محدثة انفجاراً ودوياً وتسببت بحريق في بورة خالية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعتداء دمشق ..سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين في الضاحية الجنوبية ببيروت النعيم نيوز.

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