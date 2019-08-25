2019/08/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الأضواء خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، وجمعت بين فريقه ليفربول وضيفه أرسنال، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وظهر فيرمينيو في إحدى اللقطات، وهو يتلاعب بالوافد الجديد على نادي أرسنال، الدولي الإسباني داني سيبايوس، حيث راوغه بطريقة مذهلة.وتسلم فيرمينيو الكرة على حدود منطقة جزاء أرسنال،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيرمينيو يتلاعب بسيبايوس بطريقة مذهلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيرمينيو يتلاعب بسيبايوس بطريقة مذهلة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيرمينيو يتلاعب بسيبايوس بطريقة مذهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).