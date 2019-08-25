القوات العراقية تعتقل ارهابيين اثنين في كركوك

2019/08/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاحد، القبض على ارهابيين اثنين مسؤولين عن تجهيز المضافات في كركوك....

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