2019/08/25 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف أن الحزب لم يسقط أيّ طائرة”.وأشار عفيف إلى أن “الطائرة الأولى سقطت من دون أن تُحدث أضراراً، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.ووصف ما حصل بـ”الانفجار الحقيقي”.وأوضح المسؤول الإعلامي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“رد قاس” لنصر الله اليوم على حادثة طائرتي الضاحية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“رد قاس” لنصر الله اليوم على حادثة طائرتي الضاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).