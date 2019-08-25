2019/08/25 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قال مسؤول بـ”حزب الله” إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها “حزب الله” المدعوم من إيران، فيما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لـ”حزب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية وانفجار أخرى بضواحي بيروت المركز الخبري الوطني.

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