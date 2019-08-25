القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يصل الى قيادة عمليات الانبار

2019/08/25 | 11:04

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(المستقلة) … اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، ان الاخير وصل الى قيادة عمليات الانبار.وقال المكتب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وصل الى قيادة عمليات الانبار”.

واضاف ان “وزيري الدفاع والداخلية كانا برفقة عبد المهدي”.

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