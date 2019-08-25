سائرون تحذر من

2019/08/25 | 11:04

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بغداد/ سومر نيوز

كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية برهان المعموري، اليوم الأحد، عن وجود "ثغرة كبيرة" فيما يتعلق بالدر...

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