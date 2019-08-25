2019/08/25 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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سائرون تحذر من "ثغرة": "حيتان الدرجات الخاصة" اقوى من الوزراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية برهان المعموري، اليوم الأحد، عن وجود "ثغرة كبيرة" فيما يتعلق بالدر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سائرون تحذر من "ثغرة": "حيتان الدرجات الخاصة" اقوى من الوزراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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