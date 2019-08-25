الحكيم تعليقا على تفجيري المسيب وداقوق: المعركة لم تنته

2019/08/25 | 11:04

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بغداد :سومر نيوز

طالب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الأحد، الحكومة والجهات الامنية بتحمل مسؤولياتها ازاء الاعتد...

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