الاعلام الامني يصدر توضيحا بشان هجمات داقوق

2019/08/25 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الاعلام الأمني، توضيحاً حول حقيقة الهجمات التي تعرض لها قضاء داقوق يوم أمس، فيما أكدت أن عصابات داعش الارهابية هي المنفذة.

وذكرت الخلية في

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