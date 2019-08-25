القانونية لـ

2019/08/25 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، ان قانون الخدمة المدنية سيكون في اولوية القوانين خلال الفصل التشريعي المقبل.

وقال الغزي

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