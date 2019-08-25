2019/08/25 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على عنصر يعمل في ما يسمى “استخبارات داعش” في محافظة نينوى.وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته “خطوة برس” ان “مديرية شرطة حمام العليل التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد اصدار مذكرة قبض قضائية، القت القبض على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي بـ”استخبارات داعش” في نينوى وكالة خطوة برس.

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