2019/08/25 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس افتتح وزير التجارة، محمد العاني، اليوم الأحد، مبنى مركز تموين الانبار بعد تأهيله.وقالت الوزارة، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير التجارة افتتح اليوم، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار مركز تموين المحافظة”.وبينت، أنه “تم افتتاح المركز بعد تأهيله نتيجة تعرضه للعمليات الإرهابية في فترة سيطرة تنظيم داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يفتتح مبنى مركز تموين الانبار بعد تأهيله وكالة خطوة برس.

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