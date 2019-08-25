رغم الأزمة مؤسس هواوي يتعهد بـالسيطرة على العالم

2019/08/25 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية رين زينغفاي، إن مجموعته الرائدة ستتغلب على المصاعب الحالية، وتعهد بأن “تنشئ جيشا يسيطر على العالم” حسب تعبيره.وقال زينجفاي البالغ 74 عاما، وهو ضابط سابق في الجيش الصيني، في رسالة إلى الموظفين، إن “عليهم أن يبدؤوا مرحلة شبيه بالمعركة حتى يتجاوزوا الأزمة”.وتواجه الشركة الصينية عقبات جمة بسبب

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