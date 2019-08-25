2019/08/25 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مديرية شرطة حمام العليل التابعة لقيادة شرطة نينوى القبض على ارهابي كان يعمل فيما يسمى استخبارات داعش الارهابية.

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