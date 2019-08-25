2019/08/25 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الاحد، استشهاد 6 مدنيين واصابة 9 اخرين في هجوم ارهابي على ملعب لكرة القدم في قضاء داقوق .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني : الاعتداء الارهابي على ملعب داقوق اسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة ٩ آخرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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