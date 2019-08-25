القبض على إرهابي بالموصل عمل ضمن استخبارات داعش خلال تحرير الحويجة

2019/08/25 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاحد، من القاء القبض على إرهابي في مدينة الموصل، عمل ضمن استخبارات تنظيم داعش خلال عمليات تحرير قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مديرية شرطة حمام العليل التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد اصدار مذكرة قبض قضائية القت القبض على احد عناصر داعش الارهابية والذي كان يعمل عنصر استخباري فيما يسمى استخبارات داعش".

وأضاف معن ان "الارهابي جاء باعترافاته الابتدائية والقضائية انه كان يقوم بنقل المعلومات الاستخبارية خلال بدء عمليات التحرير ضمن قاطع ناحية الزاب والحويجة، وقد تم القبض عليه جنوبي مدينة الموصل".

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