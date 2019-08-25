الجبهة التركمانية: القصف الذي تعرضت له داقوق استهداف سياسي بامتياز

2019/08/25 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت الجبهة التركمانية القصف الذي تعرضت له منطقة داقوق، جنوب شرق محافظة كركوك.

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في تصريح إن ما حصل من هجوم غادر على مرقد الامام زين العابدين في قضاء داقوق، ليس حادث اعتباطي، بل أنه مسألة تهدف لأمر معين كونه استهداف سياسي بامتياز من اجل زرع خلل أمني وفرض ارادات سياسية على المحافظة، مشددا على ضرورة معرفة الجهات التي دعمت هذا الهجوم.

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