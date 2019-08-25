القبض على عنصر بـ

2019/08/25 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على عنصر يعمل في "استخبارات داعش" في محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ورد لشفق نيوز ان "مديرية شرطة حمام العليل التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد اصدار مذكرة قبض قضائية، القت القبض على احد عناصر داعش الارهابية والذي كان يعمل عنصرا استخباريا فيما يسمى استخبارات داعش الارهابية".

واضاف انه "جاء بإعترافاته الابتدائية والقضائية انه كان يقوم بنقل المعلومات الاستخبارية خلال بدء عمليات التحرير ضمن قاطع ناحية الزاب والحويجة"، موضحا انه "تم القبض عليه جنوبي مدينة الموصل".

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