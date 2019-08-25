الإعلام الأمني تروي تفاصيل هجوم داقوق وتعلن حصيلة رسمية

2019/08/25 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تفاصيل الهجوم على قضاء داقوق، معلنة حصيلة رسمية بعدد الشهداء والمصابين.

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