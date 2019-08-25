2019/08/25 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أوضحت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تفاصيل الهجوم على قضاء داقوق، معلنة حصيلة رسمية بعدد الشهداء والمصابين.وقالت الخلية، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “عصابات داعش الإرهابية قامت مساء يوم أمس، على عمل إجرامي بعد أن قامت بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف RBG7 والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد وإصابة 15 مدنياً في استهداف إرهابي لملعب خماسي في داقوق وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 15 مدنياً في استهداف إرهابي لملعب خماسي في داقوق) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة 15 مدنياً في استهداف إرهابي لملعب خماسي في داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).