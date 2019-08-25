2019/08/25 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب محافظ بابل حسن منديل السرياوي , أن المحافظة وبالتنسيق مع جميع الدوائر المعنية عملت على وضع خطة أمنية وخدمية متكاملة لتفادي أزمة الاختناقات المرورية التي يمكن أن تحصل عند البدء بقطع شارع 60 لإكمال أعمال مشروع المجاري .من جانبه ..أكد قائم مقام الحلة صباح الفتلاوي للنعيم نيوز , أن المدينة بحاجة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة أمنية متكاملة لتفادي أزمة الاختناقات المرورية في بابل النعيم نيوز.

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