2019/08/25 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mwLpTW8sHlU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - مهرجان السماوة المسرحي يدعم مواهب جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - مهرجان السماوة المسرحي يدعم مواهب جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).