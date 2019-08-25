بالصور.. مقتل واصابة 10 مدنيين في قصف لأحدى الملاعب الرياضية جنوب كركوك

2019/08/25 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر امني، بمقتل واصابة 10 مدنيين في قصف لاحدى الملاعب الرياضية قرب مرقد زين العابدين جنوب كركوك.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “أربعة قذائف هاون سقطت على منطقة امام زین العابدین في قضاء داقوق ليلة امس، اطلقت من جهة مجهولة”.

وأضاف، ان “احدی القذائف انفجرت قرب ملعب كرة القدم وعندما حاول الاعبون الفرار تم اطلاق النار عليهم من جهة مجهولة يشتبه انهم من عناصر تنظيم داعش”.

وبين المصدر، ان “الحادث اسفر عن مقتل 6 مدنين واصابة ٤ اخرين، تم نقلهم الى المسشنفى لتلقى العلاج”.

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