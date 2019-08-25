العراق يبحث مع سلطة عمان التحضيرات لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين

2019/08/25 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التقى السفير علي مهدي الدباغ بوزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي بمقر وزارة الخارجية العمانية، حيث بحث الجانبان التحضيرات لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نقل السفير تحيات وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ، وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة وكذلك بحث الاوضاع السياسية الراهنة في المنطقة واخر التحضيرات لعقد اللجنة المشتركة العراقية العمانية في بغداد”.





وفي ختام اللقاء أكد السفير العراقي، “حرصه على المضي قدما في ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين”.





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