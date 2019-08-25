العميري: على الحكومة إلغاء الاتفاقية الأمنية مع أميركا فور ثبوت قيامها بقصف مقرات الحشد الشعبي

2019/08/25 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بالكشف عن الجهات التي قصفت مستودعات الحشد الشعبي.

وقال العميري في تصريح أن الحكومة مطالبة بالكشف عن الجهات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي والاعلان عنها حتى إن كانت اميركا أو اسرائيل، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الطرق القانونية لإيقاف هكذا تجاوزات ومحاسبة المقصرين.

وأوضح العميري أنه في حال ثبوت ان الولايات المتحدة هي وراء هذه التفجيرات فعلى الحكومة العراقية الغاء الاتفاقية الامنية مع اميركا مباشرة، مؤكدا ان تحالفه لن يرضى ان تكون ارض العراق ساحة لتصفية الحسابات.

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