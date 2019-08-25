العيداني يوجه باعفاء مدراء مدارس البصرة الذين لم تحقق مدارسهم نسب نجاح للعام الدراسي 2018 – 2019

2019/08/25 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاحد، مدير تربية المحافظة باعفاء كافة مدراء مدارس البصرة الذين لم تحقق مدارسهم نسب نجاح للعام الدراسي 2018 – 2019 .وقال العيداني في بيان تلقت /بدر نيوز/،نسخة منه، انه “لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً للصلاحيات المخولة إلينا تم توجيه مدير عام التربية عبد الحسين سلمان باعفاء […]

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