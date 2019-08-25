السجن 7 سنوات لتاجر مخدرات في ذي قار

2019/08/25 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن لسبعة أعوام وغرامة مالية

بحق متاجر بالمواد المخدرة.

وذكر بيان لاعلام شرطة ذي قار "أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما

بالسجن لمدة سبعة أعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق

المدان (ع .



خ .



ج) البالغ من العمر 24 عاما يسكن ناحية البطحاء

استنادا لإحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".

وأضاف انه "اتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك

لارتكابه جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".

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