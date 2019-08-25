الدفاع النيابية: المهندس يمثل الحشد وتصريحاته لم تخالف أوامر القائد العام

2019/08/25 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يمثل الحكومة والحشد في تصريحاته ويعد الجهة الرسمية الحقيقية، فيما بينت أن تصريحاته الأخيرة بشأن استهداف أي طائرة تحوم حول مقرات الحشد الشعبي لن تخالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في […]

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