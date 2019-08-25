2019/08/25 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يشك اثنان في أن شرب الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم، ومع ذلك، فإن كمية المياه التي شربتها ومصدرها لا يكفيان لضمان صحة الجسم، فما هو في غاية الأهمية في هذه المسألة هو “أين كانت هذه المياه مخزنة؟” فإذا كانت المياه مخزنة في زجاجات أو عبوات بلاستيكية، فالسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو “ما مدى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماء الزجاجات البلاستيكية ماذا يفعل بالجسم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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