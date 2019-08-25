ملكة بريطانيا تشتكي من ترامب: مروحياته اتلفت عشب الحديقة

2019/08/25 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتبت صحيفة "Sunday Times"، أن" المروحيات الخاصة للرئيس الأمريكي ترامب كانت تهبط في حدائق القصر الملكي مرتين كل يوم أثناء الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا في بداية يونيو الماضي، الأمر الذي سبب في تدمير أرض الحدائق وبقاء آثار الطائرات على العشب.ونقل مصدر قريب من موريسون ما قالته الملكة لرئيس الوزراء الأسترالي: "انظروا إلى مروجي.إنها مدمرة".يشار الى ان زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للندن في يونيو الماضي متوترة للغاية، وأثارت احتجاجات جماهيرية واسعة في بريطانيا.انتهى..م.م

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