2019/08/25 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد، استمرار موجة الحر الحالية، خلال الاسبوع الجاري.وذكرت الهيئة في جداول توضيحية، أن “طقس اليوم الاحد سيكون مشمساً وحاراً جداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع درجات الحرارة عن ما كانت عليه امس في الاخيرة فيما سيكون في الشمالية حاراً مع ظهور بعض السحب”.

وأضافت، أن “درجات الحرارة العظمى ستكون على النحو التالي: بغداد، صلاح الدين، الانبار، كربلاء، واسط، ميسان، البصرة: 48 درجة مئوية”، مشيرة إلى أن “درجة الحرارة في محافظات، النجف، الديوانية، ذي قار، والمثنى: 49 مئوية، فيما ستشهد محافظتي كركوك وبابل 47 مئوية”.

وأشارت هيئة الأنواء الجوية، إلى أن “طقس أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، سيكون مشمساً حاراً جداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومشابها لطقس الاحد مع فرصة لظهور بعض السحب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبوع مشمس حار جدا بالعراق) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبوع مشمس حار جدا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).