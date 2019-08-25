نائب: عبد المهدي يتعرض لضغوط داخلية وخارجية قوية لاعادة فتح منفذ مندلي

2019/08/25 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الاحد، بان رئيس الوزراء يتعرض لضغوط داخلية وخارجية لاعادة فتح منفذ حدودي مع ايران شرق ديالى.وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “ضغوط داخلية وخارجية قوية تفرض على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى بعد اسبوعين على […]

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