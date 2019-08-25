محافظ البصرة يعفي مدراء المدارس الذين لم تحقق مدارسهم نسب نجاح

2019/08/25 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني مدير تربية محافظة البصرة باعفاء كافة مدراء مدارس البصرة الذين لم تحقق مدارسهم نسب نجاح للعام الدراسي 2018 – 2019 .وقال ” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص انه لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً للصلاحيات المخولة إلينا تم توجيه مدير عام التربية عبد الحسين سلمان […]

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