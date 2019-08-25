2019/08/25 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على ارهابيين اثنين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند بالموصل “.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان ” ان قوة مشتركة من افواج طوارئ قيادة شرطة نينوى نفذت واجب تفتيش في مناطق وقرى ( الملوثة والعبور والمزملات والسلام ) في اطراف الجانب الايمن لمدينة الموصل […]

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