حماس: الاعتداءات الاسرائيلية انتهاك واضح لسيادة لبنان

2019/08/25 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاحد، العدوان السافر والغاشم على لبنان، عبر الاختراق المتكرر من قبل طائرات العدو الصهيوني لسماء لبنان، التي تقوم بعملياتٍ عدوانية متكررة فيه.وقالت الحركة في بيان لها، إن “سقوط طائرة الاستطلاع المفخخة في حيّ سكنيّ في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي تسبب بانفجار كبير روّع الآمنين في الحي، هو فعل […]

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