الجيش اللبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت وأخرى انفجرت في بيروت

2019/08/25 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال الجيش اللبناني اليوم الأحد إن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت وأخرى انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت الساعة 0230 صباحا بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت جرينتش) مما تسبب في أضرار مادية فقط.وقال الجيش في بيان ”وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الاجراءات اللازمة“.كانت جماعة

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