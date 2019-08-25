كربلاء تعقد مؤتمرا خدميا موسعا لمناقشة خطة العاشر من المحرم

2019/08/25 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..عقدت الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة، الأحد، مؤتمرا موسعا لمناقشة الخطة الخدمية الخاصة بشهر محرم الحرام بحضور مدراء الدوائر وممثلين عن العتبتين الحسينية والعباسية.وقال نائب المحافظ جاسم الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المؤتمر ناقش سبل الإرتقاء في تقديم مختلف الخدمات للزائرين الوافدين الى المحافظة طيلة شهر محرّم الحرام إمتدادا الى شهر […]

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