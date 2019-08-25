نائب يربط بين تصريحات سياسيين ’’طائفيين’’ ضد الشيعة وهجومي المسيب وداقوق ويوجه رسالة للحكومة

2019/08/25 | 11:30

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بغداد اليوم - متابعة

رأى النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الأحد، 25 آب، 2019، إن تصريحات سياسيين "طائفيين"، ضد الشيعة، هي البيئة لهجومي المسيب وداقوق.

وقال فدعم في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التصريحات الطائفية الأخيرة التي صدرت من بعض السياسيين تجاه الشيعة هي الدافع والبيئة التي ادت الى تفجيرات المسيب وداقوق".

وبين أنه "اذا لم تضع الحكومة حداً للطائفيين فأنها ستستمر وتتسع، ولكل فعل رد فعل".

بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر أمني، الاحد (25 اب 2019)، بحدوث انفجار بمعمل غاز الناصرية، في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معمل غاز الناصرية، شهد صباح اليوم، انفجاراً نتيجة اصطدام صهريجين داخل المعمل".

واض

بغداد اليوم-ذي قار

صوت المجلس المحلي لقضاء الإصلاح، الأحد (24 آب 2019) على انتخاب قائممقام جديد للقضاء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المجلس المحلي لقضاء الإصلاح صوت على انتخاب أحمد ناظم فارس، قائممقامًا للقضاء.

وأشار الى ان الانتخابات جرت صب

بغداد اليوم - ديالى

قال النائب فرات التميمي، الأحد، 25 آب، 2019، إن أحداث منطقة الهاشميات مقلقة للغاية، فيما أشار الى أن مايحدث محاولة لخلق الفوضى في بوابة بعقوبة الشمالية الغربية.

وذكر التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، أن "احداث منطقة اله

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