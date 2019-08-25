القبض على داعشي في الموصل شمالي العراق

2019/08/25 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، القبض على عنصر في جماعة "داعش" الوهابية جنوبي مدينة الموصل كان ينقل المعلومات الاستخبارية خلال بدء عمليات تحرير...

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