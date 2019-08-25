الانواء الجوية : مناطق البلاد الوسطى والجنوبية ستشهد طقس حار جدا خلال الاسبوع الحالي

2019/08/25 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، ان تشهد مناطق البلاد الوسطى والجنوبية طقس حار جدا خلال الاسبوع الحالي .وقالت الهيئة في بيان لها تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “الطقس سيكون في المنطقة الوسطى من البلاد اليوم الاحد مشمس حارجدا مع ظهور بعض السحب ويكون غائم جزئي في الالقسام الغربية منها”، […]

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