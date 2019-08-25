هواوي تطلق “أقوى معالج في العالم”

2019/08/25 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة عن إطلاق “أقوى معالج في العالم Ascend 910”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إريك شو، إن إطلاق المعالج الجديد، إلى جانب إطار عمل للحوسبة متعدد الأغراض للذكاء الاصطناعي “MindSpore”، يمثل مرحلة جديدة في استراتيجية ضمان المعلومات IA (تأمين المعلومات وإدارة المخاطر المرتبطة باستخدام المعالجة) في هواوي “.

وأشارت شركة هواوي، أن أداء أسيند 910 ينتمي إلى سلسلة شرائح أسيند ماكس، ويعتبر جزءا من استراتيجية الشركة لبناء مجموعة كاملة لجميع سيناريوهات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أن المعالج الجديد يصرف طاقة أقل بكثير من المتوقع.

وأضاف شو: “إن Ascend 910 يعمل بشكل أفضل بكثير مما توقعنا، إنه بالتأكيد يتمتع بقدرة حسابية أكبر من أي معالج AI آخر في العالم”.

تسعى هواوي إلى مواصلة الاستثمار في معالجات IA لتوفير قدرة معالجة أكبر وبأسعار معقولة وقابلة للتكيف لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من السيناريوهات، مثل معالجة المركبات للقيادة الذاتية والتدريب.

يذكر أن الشركة الصينية “هواوي” وضعت في “القائمة السوداء” للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.

المصدر: سبوتنيك

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