الطائرات التركية تقصف شمالي العراق ومقتل 9 من العمال

2019/08/25 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع التركية، ان المقاتلات التركية، تمكنت من تحييد " 9 إرهابيين" من منظمة حزب العمال الكردستاني، باستهداف مواقعهم في منطقة حفتانين شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الأحد، أن "الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية {المخلب-3} التي أطلقتها القوات التركية في المنطقة المذكورة الجمعة الماضية.وأضاف البيان أن "الغارات استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة الإرهابية".وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب" الذي يهدد تركيا، أتبعتها بعملية المخلب-2 في 13 يوليو/ تموز الماضي.ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.انتهى

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