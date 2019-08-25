2019/08/25 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صادق محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاحد، على الاعتراضات المتعلقة بتعيينات مديرية الزراعة بالمحافظة.

وذكر مكتب المياحي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "محافظ واسط محمد جميل المياحي صادق على المحضر النهائي للاعتراضات المتعلقة بتعيينات مديرية زراعة واسط".

وأضاف ان "المصادقة جاءت بعد تشكيل لجنة التدقيق الاعتراضات وإعطاء كل ذي حق حقه بعيدا عن المحسوبية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. محافظ واسط يصادق على اعتراضات التعيينات بمديرية الزراعة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. محافظ واسط يصادق على اعتراضات التعيينات بمديرية الزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).