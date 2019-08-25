قميص واسع جدا تفاصيل حوار ركلة الجزاء بين لويز وصلاح

2019/08/25 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ليفربول، رسالة تحذير قوية ومبكرة في الدوري الإنجليزي بتغلبه على أرسنال 3-1 ليصبح الفريق الأحمر الوحيد صاحب العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” بثلاثة انتصارات على التوالي.وتحولت المباراة إلى ما يشبه التأكيد على قوة ليفربول بعد أن عادلت تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب الرقم القياسي الذي بقي عصيا على الكسر 29 عاما والمتمثل في الفوز في 12

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