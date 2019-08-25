الحمامي: مكافحة الفساد بشكل عام تتطلب قرارات جريئة وحازمة وحاسمة

2019/08/25 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد النائب كاظم فنجان الحمامي، بإجراءات الرصد والفحص والكشف والتفتيش والتحري، التي ينفذها رجال المنافذ في المعابر الحدودية.

واكد الحمامي, ان عدد المخالفات التي تم ضبطها منذ بداية هذا العام وصل الى حوالي ألفي مخالفة، بينما بلغ اجمالي المخالفات منذ العام الماضي نحو اربعة الاف مخالفة.

وأضاف الحمامي، ان هذه الحقائق المدعومة بالأرقام، هي التي تفسر اسباب الهجمة الاعلامية الشرسة ضد رجال المنافذ، باعتبارهم يشكلون الآن عقبة صعبة المنال بوجه المهربين والمتسللين والمخالفين.

واكد الحمامي ان مكافحة الفساد بشكل عام تتطلب قرارات جريئة وحازمة وحاسمة، وتوفير مستلزمات الدعم والإسناد لهيئة المنافذ الحدودية، التي اثبتت أهميتها ودورها الفاعل على أرض الواقع.

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