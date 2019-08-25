مطالب بإعلان نتائج تحقيق الضربات التي استهدفت العراق

2019/08/25 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير شبكة الإعلام العراقي في لبنان والشام أمين ناصر إن هناك تداعي كبير حدث في الـ10 ايام الماضية منها الانفجار في معسكر الصقر جنوبي العاصمة بغداد...

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