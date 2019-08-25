نائب يحذر من هجمات اسرائيلية تستهدف مقار الجيش والمطارات ويوجه طلباً للرئاسات الثلاث

2019/08/25 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، الاحد 25 آب 2019، من هجمات اسرائيلية تستهدف مقار الجيش والمطارات فيما قدم طلباً للرئاسات الثلاث.

وقال الموسوي في بيان صادر عن مكتبه " ظهرت في الآونة الأخيرة حلقة جديدة من حلقات مسلسل استهداف الحشد الشعبي وهذه المرة من خلال قصف مقراته وتفجير مخازن اسلحته وعتاده.فبعد أن تفاجأ المحتلون واذنابهم واعوانهم بظهور هذه القوة العقائدية التي قضت على أحلامهم وافشلت مخططاتهم واحبطت مشاريعهم التي استغرق الاعداد لها سنوات طويلة وصرفت عليها ملايين الدولارات وبعد أن افاقوا من هول الصدمة اخذوا يحيكون الدسائس والمؤامرات هم واذنابهم من الخونة بالتسقيط والكيد والكذب مرة وبمحاولات الإيقاع بين الحشد والحكومة والقوات الامنية مرة وبمحاولات احداث الصراع بين فصائله مرة أخرى".

واضاف " كما تعالت أصواتهم ودعوتهم لحل الحشد وإنهاء وجوده تحت تبريرات عديدة ...وبعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل الذريع نتيجة وعي أبناء الحشد وقياداته ..والنظرة البعيدة للحكومة واهل العقد والحل فيها..



وقبل هذا وذاك حكمة مؤسس الحشد وراعيه مرجعيتنا الرشيدة..بعد كل ذلك لجؤوا إلى هذا الأسلوب البائس الذي هو اسلوب الجبناء والغادرين".

ووتباع " اننا إذ نستنكر تلك الاعمال وكل عمل يسيء الى اي قوة او جهاز او تشكيل من تشكيلات قواتنا الأمنية البطلة..وكل عمل يسيء الى سيادة العراق .وفي الوقت الذي نثمن فيه قرارات الحكومة العراقية ممثلة بدولة السيد رئيس الوزراء بمنع الطيران فوق الأجواء العراقية وسحب كل رخص الطيران الخاص إلا بموافقته أو من يخوله ، فاننا ندعو في الوقت عينه إلى حماية اجواء العراق من خلال التزود بأحدث منظومات الدفاع الجوي وندعو الحكومة إلى الاستفادة من قدرات وخبرات الدول الصديقة خصوصا التي عرضت مساعدتها وابدت استعدادها للتعاون كالجمهورية الإسلامية وروسيا والتعاقد لشراء منظومات الدفاع الجوي الحديثة والخروج من إطار الهيمنة الأمريكية حتى نمتلك الأدوات التي تمكننا من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سيادة العراق والمساس بامنه والتعرض لقواته الأمنية البطلة".

وطالب الموسوي " الرئاسات الثلاث بأن يكون لها موقف واضح من الأخبار التي تؤكد وتشير إلى تورط إسرائيل في القصف الأخير خصوصا وأن المواقع الإخبارية الأمريكية والإسرائيلية شبه الرسمية تحدثت عن ذلك صراحة ..لان هذا ان صح فهو يمثل جس النبض لموقف الحكومة العراقية والقوى الوطنية المختلفة وبالتأكيد اذا استمر الصمت فإن إسرائيل ستضرب مقرات الجيش والمطارات العسكرية بحجة تواجد سلاح ايراني أو خبراء إيرانيين وان الإسرائيليين بذلك يحاولون إرسال رسالة بانهم يصولون ويجولون ويضربون اي مكان يريدون .ولايمكن ان نقبل ان نكون نحن القطب الاضعف في الصراع الاقليمي كما لانقبل ان نكون ساحة لتصفية الحسابات".

واكد " الايمان المطلق بكفاءة القوات المسلحة وخاصة قوات الدفاع الجوي وطيران الجيش" مبيناً اننا " نعلم ان تحركاتهم واوامرهم وتجهيزاتهم مرهونة بالقرار السياسي والذي خضع ويخضع للاسف للقرار الامريكي ..وعليه ندعو إلى إنهاء تداخل السياسة مع واجبات المؤسسات الأمنية وفسح المجال للكفاءات العسكرية في أداء دورها ".

وختم بالقول "سيادة العراق خط أحمر لايمكن تجاوزه وهو مهم لنا جميعاً وندعو للتكاتف والتوحد والتصدي للحملات المشؤمة التي تستهدف النيل من وطننا الغالي وسيادته وهيبة قواته المسلحة".

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مفتش عام وزارة الداخلية، جمال الاسدي، الاحد 25 أب 2019، عن تعاون احد المصارف مع صالات الروليت بتحويل الاموال لخارج العراق فيما كشف عن قيمتها.

وقال الاسدي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "متابعة صالات الروليت موضوع ن

بغداد اليوم - بغداد

امر وزير الصحة علاء العلوان بتعيين مديرين عامين جديدين لدائرتي مدينة الطب والطب العدلي.

ووفقا للكتاب الصادر عن وزارة الصحة بتوقيع العلوان، أنه استنادا لقرار مجلس الوزراء، المأخوذ في الجلسة الاعتيادية الـ25، تقرر تعيين الدكتو

بغداد اليوم - متابعة

رأى النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الأحد، 25 آب، 2019، إن تصريحات سياسيين "طائفيين"، ضد الشيعة، وفرت الارضية لهجومي المسيب وداقوق الارهابيين الاخيرين.

وقال فدعم في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يحذر من هجمات اسرائيلية تستهدف مقار الجيش والمطارات ويوجه طلباً للرئاسات الثلاث) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يحذر من هجمات اسرائيلية تستهدف مقار الجيش والمطارات ويوجه طلباً للرئاسات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).